UFC: Carlos Prates leva quarto bônus seguido e soma mais de R$ 1 milhão em 2024

O UFC distribuiu ainda mais três bônus em performances individuais no UFC deste último sábado, todas, assim como Prates, com triunfos no primeiro round. Pelo peso-médio (até 84,4kg), Mansur Abdul-Malik nocauteou Dusko Todorovic; Charles Radtke venceu Matthew Semelsberger por nocaute com apenas 51 segundos; e Da’Mon Blackshear finalizou Cody Stamann.

Confira os resultados completos do UFC: