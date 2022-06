Uern volta a tornar obrigatório o uso de máscaras nos ambientes fechados

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) publicou uma portaria que torna obrigatório o uso de máscaras nos ambientes fechados nas dependências da instituição. A portaria leva em consideração a recomendação da Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap), feita no dia 6 de junho, sobre a utilização do item nos ambientes fechados, em todo o estado.

A instituição informa ainda que o uso de máscara, a vacinação correta e a adoção dos protocolos de etiqueta respiratória são essenciais para a preservação da saúde individual e coletiva contra a Covid-19 e outras síndromes gripais, que são resultados da sazonalidade do clima, da aglomeração de pessoas e idade, dentre outros fatores.

“Considerando as orientações do Comitê Covid-19/Uern constantes da Nota Técnica nº 05/2022, resolve tornar obrigatório o uso de máscaras de proteção facial (cobrindo o nariz e a boca) em ambientes fechados nas dependências da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte por parte de docentes, discentes, técnicos administrativos, trabalhadores das empresas terceirizadas, usuários dos serviços da Fuern/Uern e visitantes”, informa a portaria.

A portaria prevê ainda que os servidores e discentes da Uern devem fazer o diagnóstico precoce da infecção, mediante testagem, diante dos sintomas gripais, e ficarem em isolamento social quando o exame detectar a presença do SARS-COV-2. A universidade reitera ainda a importância da adoção das medidas higiene frequente das mãos e dos ambientes, bem como os demais protocolos de etiqueta respiratória.