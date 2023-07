Uern vai sediar 17a edição da Feira do Livro de Mossoró

AGECOM/UERN

Em solenidade bastante prestigiada, foi realizado na manhã desta quinta-feira, 06, o lançamento oficial da 17ª Feira do Livro de Mossoró. O evento ocorrerá período de 02 a 05 de agosto, nas instalações da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) Mossoró, em espaços das Faculdades de Ciências Econômicas (FACEM), Letras e Artes (FALA) e Educação (FE).

O jornalista Rilder Medeiros, organizador da Feira do Livro, agradeceu a parceria da Uern, por mais um ano, para a realização do evento. “Se não fosse o apoio da Uern, a Feira do Livro não aconteceria este ano. Meu coração é só gratidão”, afirma. Ele destaca que ao longo do anos, o evento acumula milhares de histórias de crianças e jovens adolescentes que passam pela feira e tiveram suas vidas. “Temos certeza que mais uma vez, vamos fazer a diferença na vida de muitos com esta edição”, declara.

Para a reitoria Cicília Maia, é uma felicidade muito grande poder acolher por mais um ano a Feira do Livro nos espaços da Universidade. “A Feira do Livro é um espaço propício para estimular a leitura. E tenho certeza que é um evento muito marcante para da vida de muitos, em especial crianças e jovens. Agradecemos à Prefeitura de Mossoró e ao Governo do Estado por estarem juntos para a realização deste importante evento”.

O pró-reitor de Extensão, Esdras Marchezan, reafirmou que é uma felicidade reestabelecer essa parceria por mais um ano. “Não tem lugar melhor para a feira acontecer”, observa. A diretora da FE, Profª. Drª. Meyre Ester Barbosa, destaca que a feira tem como missão principal despertar o gosto pela leitura. “Será um momento formativo para professores e alunos”, destaca.

A diretora da FALA, a Profª. Drª. Iara Carneiro, é uma alegria poder participar deste momento. O diretor da FACEM, o Prof. Dr. Leovigildo Cavalcante, reforça a felicidade de mais uma vez sediar o evento. Ele informa que neste ano, a Empresa Júnior Lastro Consultoria e Investimento, do curso de Ciências Econômicas, irá fazer uma pesquisa durante o evento para avaliar o impacto do evento, seu tamanho e importância social.

O titular da 12ª Direc, Jadson Arnald, que representou a Secretaria Estadual de Educação, enfatizou a importância da Feira do Livro para o Estado. “Estamos nos colocando à disposição para que o evento seja um sucesso”, diz. A Secretária Municipal de Educação, Hubeônia Alencar, informa que neste ano a Prefeitura de Mossoró voltará a apoiar a Feira, com o então Cheque Livro. “Também vamos dar o apoio para que nossos estudantes possam participar de todo o evento. As escolas municipais estarão na Universidade”, frisa.

A Feira ocupará um espaço de quase mil metros quadrados de área com livrarias, editoras, espaços de exposição para autores independentes e apresentação de atividades culturais. A programação de lançamentos e bate-papos com autores convidados está sendo definida e será divulgada já nos próximos dias.

Este será também o primeiro ano que o evento contará com o patrocínio de uma empresa mossoroense: a Livraria Independência, que apoiará a feira através da Lei Câmara Cascudo de Incentivo à Cultura.

O evento contará ainda com o apoio do Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Educação, com o programa RN + Leitura.