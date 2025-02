Uern vai digitalizar acervo d’O Mossoroense

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) conseguiu aprovar dois projetos que visam à preservação de acervos científicos e históricos relacionados à instituição, à Mossoró e ao Rio Grande do Norte. As informações são da TCM Notícia.

A seleção foi divulgada nesta semana pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). A iniciativa destina um total de R$ 500 milhões para projetos de infraestrutura e serviços de preservação e restauração de acervos científicos histórico-culturais. Desse montante, cerca de 8 milhões de reais serão empregados em iniciativas da Uern.

Professores do curso de História da Uern submeteram os projetos a um edital nacional de acervos e repositórios histórico-culturais e conseguiram obter a 18ª posição no Brasil. “Então, esses recursos são na ordem de 1,6 milhão de reais e aí vão servir para quê? Para a aquisição de materiais, digitalização, práticas deslizantes, estrutura de arquivos e também digitalização do material.”, explica o professor Lindercy Lins.

A preservação desses documentos é crucial, não apenas para a academia, mas também para a construção da identidade cultural local, além de garantir o acesso às informações contidas neles, evitando que se deteriorem. O intuito do projeto é preservar, manter a integridade física dos suportes, garantir a qualidade do acesso às informações, evitar a perda do conteúdo informacional e prolongar a vida dos documentos.

“Como professores de história, como pesquisadores de história, a preservação do acervo é a possibilidade de ter uma história contada a partir de fontes confiáveis. Quando nós recebemos um acervo, quando nós recebemos o serviço de digitalizar um acervo, a gente sempre sabe que a partir dessa movimentação, nós vamos ter como ter pesquisadores, alunos, tanto agora quanto no futuro, que vão poder acessar esse material.”, ressalta o professor Fabiano Mendes.

O núcleo de documentação e pesquisa histórica da UERN abrigará um acervo que inclui a sobre a história da educação na região.

O professor Marcelo Morais fala sobre a expansão do acervo de educação: “Uma parte desses arquivos é exatamente esse arquivo, essa documentação que trata ou retrata um pouco da história da educação regional. Em particular, nós inicialmente temos aí em nossas mãos o arquivo da Faculdade de Educação, que conta um pouco da história da Faculdade de Educação, em particular do curso de pedagogia, mas a nossa perspectiva inclusive é de ampliação desse arquivo, desse acervo, incorporando outros arquivos, outros acervos que sabemos que existem em Mossoró, na região, que por vezes perdem esses registros históricos e inviabiliza a contação, a narrativa dessas histórias.”

Dentre dos acervos que serão catalogados, armazenados e digitalizados pelo núcleo, está a coleção Mossoroense, que corresponde à maior coleção temática do Brasil, com cerca de 5 mil títulos. Este foi um dos jornais mais antigos em circulação no Brasil, publicado em Mossoró entre 1872 e 2015. Em janeiro de 2016, os proprietários do jornal resolveram findar a sua circulação impressa, permanecendo apenas como um portal de notícias na internet. Sua última publicação impressa ocorreu no dia 31 de dezembro de 2015.

“É um conjunto de obras gigantesco que foi feito de uma maneira, às vezes, muito romântica pelo seu idealizador, Vingt-un, e que nos dá um trabalho danado porque a gente quer trazer uma unidade e ela não tem essa unidade. Ela realmente aponta para várias direções. Por outro lado, isso é muito bom porque isso instiga um número absurdo de pesquisas. Eu já devo ter orientado uns sete, oito trabalhos que tem só como a coleção mossoroense como foco. Eu mesmo estou com o projeto há muito tempo sobre a coleção mossoroense.”, finaliza o professor Fabiano Mendes.

Nota da redação

Fundado em 17 de outubro de 1872, o jornal O Mossoroense é o marco inicial do jornalismo mossoroense. Fundado por Jeremias da Rocha Nogueira, o jornal noticiou fatos que marcaram a história de Mossoró, do Rio Grande do Norte, do País, e do mundo, como o ataque do bando de Lampião a Mossoró (1927), o “motim das mulheres” (1875) e o primeiro voto feminino das Américas realizado na cidade por Celina Guimarães (1927), além da exclusiva entrevista com o cangaceiro Jararaca.

Desde 01 de janeiro de 2016, o jornal está exclusivamente na internet. O Mossoroense foi pioneiro também na atuação no mundo digital, há 22 anos, quando a internet ainda engatinhava no Brasil. O site do O Mossoroense foi ao ar no ano de 1995, o primeiro do Rio Grande do Norte a entrar na web.