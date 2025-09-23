Uern terá graduação em Segurança Pública e especialização em gestão de escola pública

O Conselho Diretor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) aprovou a criação de dois novos cursos e mais um programa estudantil.

Os(as) conselheiros(as) aprovaram a criação do curso de especialização em Gestão da Escola Pública de Ensino Médio (Gepem), na modalidade a distância, da Faculdade de Educação, na Uern Mossoró.

Outro curso criado foi o de Graduação em Segurança Pública, Grau Acadêmico Tecnólogo, Modalidade Ensino a Distância (EaD), vinculado à Uern Natal.

Ainda na reunião, foi aprovada a criação do Programa de Apoio à Participação de Estudantes em Bancas de Heteroidentificação na Uern.

Todas as resoluções que criam os cursos e o auxílio serão publicadas no Jornal Oficial da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Jouern) desta quarta-feira, 24.