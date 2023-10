Uern tem dois projetos premiados na primeira edição do iNovaRN

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep) idealizou o primeiro projeto juntamente com o Departamento de Informática, através do curso de Ciências da Computação e apoio do curso de Enfermagem. Trata-se de um aplicativo direcionado à saúde do servidor público, que irá contribuir com o monitoramento do desenvolvimento de ações e apoio organizacional para alcançá-las, com impacto à saúde. O autocuidado humanescente e fortalecimentos das ações e políticas promotoras de bem-estar são o foco.

Por sua vez, o Nupics, bastante conhecido pela comunidade acadêmica, é um projeto da Faculdade de Enfermagem (Faen) surgiu em 2018, com a oferta de práticas integrativas para a comunidade acadêmica e população geral, hoje com núcleos em todos os campi. A reitora Cicília Maia parabeniza todos os envolvidos e destaca que projetos como esses devem ser incentivados. A professora Isabel Amaral, afirmou: “Essas premiações mostram a importância do olhar inovador voltado para as tecnologias do cuidado no processo de gestão de pessoas. É gente cuidando de gente, é amor, ciência e humanescência, isso é Uern”.

Criado pelo Laboratório de Inovação em Gestão Pública (iNovaRN), vinculado à Escola de Governo da Secretaria de Estado da Administração, o prêmio tem a finalidade de impulsionar o desenvolvimento de uma cultura inovadora no RN.