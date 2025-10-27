Uern tem cursos reconhecidos e renovados pelo Conselho Estadual de Educação

Após um trabalho institucional coletivo que envolveu os cursos de graduação, a gestão da universidade e o Conselho Estadual de Educação, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) conquistou o reconhecimento de dois cursos de graduação e a renovação de reconhecimento de outros dois.

Nos últimos três anos, a Uern recebeu dezenas de visitas do Conselho Estadual de Educação, atendendo a uma demanda represada desde o período da pandemia. Atualmente, essa agenda foi devidamente regularizada e os resultados desse processo estão sendo expedidos gradativamente.

Em Mossoró, o curso de Publicidade e Propaganda, ofertado na modalidade presencial, teve renovado seu reconhecimento por mais 4 anos, por meio do Decreto nº 35.015, de 24/10/2025. Já o curso de licenciatura em Letras/Língua Portuguesa, ofertado presencialmente no município de Assú, teve seu reconhecimento renovado por mais três anos, segundo Decreto nº 35.019, de 24/10/2025.

O curso de Enfermagem (presencial) ofertado em Mossoró, através do Decreto Decreto nº 35.021, de 24/10/2025, teve seu reconhecimento efetivado por quatro anos, e o curso de Pedagogia, na modalidade de educação a distância, teve o reconhecimento efetivado por três anos, por meio do Decreto nº 35.020, de 24/10/2025.

Todos esses decretos foram publicados no Diário Oficial do Estado de 25 de outubro de 2025. “Esses resultados têm nos deixado bastante felizes, têm sido positivos, como reconhecimento de avanços que se devem a uma ação coletiva engajada e eficaz, somando-se às demais conquistas Uernianas de autonomia, de alinhamento de calendário acadêmico com o calendário civil, dentre outras coisas”, comentou a Pró-reitora de Ensino de Graduação, Fernanda Abreu.

Ela parabenizou os cursos pelos resultados. “Parabenizamos todos os envolvidos no processo pelas conquistas obtidas e seguimos trabalhando para realizar ainda mais melhoramentos”, declarou.