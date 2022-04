Uern sediará a edição deste ano da Feira do Livro

A Feira do Livro de Mossoró é um importante evento no calendário cultural do município. Em quinze edições, a Feira já reuniu mais de 800 mil visitantes, trazendo a Mossoró nomes ilustres da literatura brasileira. A 16ª edição da Feira do Livro de Mossoró foi lançada nessa quinta-feira, 7, e promete muitas novidades.

Neste ano, a Feira será promovida nas dependências da Universidade, por meio de uma parceria entre a Instituição e a Oficina da Notícia, empresa organizadora do evento. A Feira ocorrerá entre os dias 03 e 06 de maio, e contará com a participação de mais de 200 escolas de 35 municípios da região.

Pela primeira vez, a edição do evento será realizada na Uern. “Depois de dois anos, estamos retomando as nossas atividades presenciais, e estamos muito felizes pela Uern ter nos acolhido e apoiado esse retorno”, destaca o jornalista Rilder Medeiros, organizador do evento.

Durante a 16ª edição, as salas de aula da Facem serão transformadas em livrarias. Uma das novidades desse ano, segundo Rilder Medeiros, é o incentivo a autores independentes. “Os autores independentes que queiram lançar seu livro durante a edição da Feira podem nos procurar”, orienta. Ademais, a edição deste ano marcará também a retomada, pelo Governo do RN, do programa Cheque-Livro, destinado às escolas da rede estadual de ensino.

A reitora da Uern, Cicília Maia, demonstrou bastante entusiasmo com a parceria e enalteceu a junção de forças entre a Universidade, Governo e a organização da feira, para retomada de um evento tão importante no calendário da cidade.

“A Feira do Livro é um evento que não pode desaparecer. Precisamos estimular, apoiar. Por isso a Universidade sentiu-se tão feliz ao ser procurada para sediar esta edição. Com certeza, teremos um papel importante em toda a programação, assim como na atração de público para as atividades que serão realizadas”, comentou.

O diretor da Facem, Leovigildo Cavalcante, também está empolgado em abrir as portas da Facem e de toda a Universidade para receber a Feira do Livro de Mossoró. “Essa parceria mostra a importância da Uern para o desenvolvimento social e cultural da população potiguar”, frisa Leovigildo.

A Pró-Reitoria de Extensão (Proex) da Uern prestará apoio à organização, contribuindo no desenvolvimento da programação e elaboração de atividades que envolvam a comunidade acadêmica.