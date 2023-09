Uern sedia mais uma edição do Festival Paralímpico Loterias Caixa

Foi em um rio na cidade de Angicos que Deyvid Adelcivan começou a gostar de nadar. A brincadeira foi virando esporte e hoje, depois de quatro meses, o jovem de 15 anos já vem acumulando medalhas. Sua habilidade para a natação foi descoberta durante o Festival Paralímpico Loterias Caixa realizado no Campus Mossoró da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) em maio deste ano. Uma nova edição do evento foi realizada na manhã deste sábado , 23, no mesmo local, reunindo dezenas de crianças e jovens com ou sem deficiência.

Realizado simultaneamente em 118 localidades de Brasília e dos 26 estados brasileiros, o Festival reuniu cerca de 21 mil participantes. O objetivo é incentivar a prática esportiva, conhecer e experimentar esportes paralímpicos, descobrir novos(as) atletas, promover a inclusão social e difundir o movimento paralímpico pelo país.

Depois da primeira experiência com o esporte em maio, Deyvid conquistou o primeiro lugar nas Paralimpíadas Escolares 2023 realizada mês passado em Belém do Pará, que o classificou para a Fase Nacional, em São Paulo (entre 27 de novembro e 03 de dezembro).

Hoje ele esteve novamente na Uern para experimentar outras modalidades, o vôlei sentado, a bocha paralímpica, o parabadminton e o futebol de cegos. “Eu gosto muito, me divirto, brinco, é muito gratificante participar”, disse.

Maria do Céu, da cidade de Serra do Mel, levou a filha Maria Eduarda, de 10 anos, para viver a experiência pela primeira vez. “Estou gostando bastante, pois ela é uma criança que quer sempre sair, se divertir. Um evento como esse é muito importante para que ela e as outras crianças possam ver que existem outras pessoas com deficiências diferentes e nem por isso vai deixar de viver e de se divertir”, comenta.

A reitora Cicília Maia deu as boas vindas aos participantes, familiares e representantes de entidades.

“Quando a gente abre as nossas portas para a inclusão, pode ter certeza que a gente fica ainda mais feliz. Porque é essa sociedade que todos nós merecemos estar. Uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, uma sociedade que apresente cada dia mais inclusão para todos e todas nas suas inúmeras necessidades, nas suas inúmeras deficiências e nos seus inúmeros desafios. Então, sintam-se sempre muito acolhidos aqui na nossa casa e que bom poder comemorar esses 55 anos da nossa Universidade com esse ginásio repleto de energia, repleto de sonhos”, destacou a reitora.

Para Fábio Bezerra, coordenador da Coordenadoria de Desportos do Governo do Estado, o evento ajuda a descobrir novos talentos como foi com Deyvid e como foi com Letícia, outra jovem que descobriu na bocha o prazer pelo esporte paralímpico e o sabor vitorioso das primeiras medalhas (também chegou ao pódio na última edição das Paralimpíadas Escolares.

“É uma manhã festiva, recreativa, mas é também um momento para descobrir futuros campeões”, disse.

A diretora da Faculdade de Educação Física (FAEF), professora Danielle de Sousa Bessa, e a coordenadora logística do evento, a professora da mesma Faculdade, Maria Irany Knackfuss, agradeceram a presença de todos e desejou sucesso aos participantes.