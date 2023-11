Uern sedia etapa final do II Campeonato de Natação do Oeste Potiguar

A equipe de natação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa) e da Associação Desportiva de Natação Pajuçara (ADNP), irá participar neste sábado, 11, da terceira e última fase do II Campeonato de Natação do Oeste Potiguar, com Provas de Livre e Borboleta.

A competição já conta com 272 inscrições e será realizada na piscina da Uern nos turnos da manhã, a partir das 7h30 para a categoria Petiz até o Master o público com idade acima de 13 anos, e pela tarde começará a partir das 14h30, para o público infantil, do Mini-mirim ao Mirim, de 3 a 12 anos.

O Prof. Dr. Adalberto Veronese, coordenador da competição, comenta que houve o aumento do percentual de alunos de escolas públicas e de estudantes universitários da Uern e da Ufersa e que isso é graças a oportunidade que os Programas de Extensão das Universidades, Nadar Mais da Uern e do Programa de Atividades Aquáticas (Proaqua) da Ufersa, proporcionaram para a comunidade em geral.

“Isso tem sido uma coisa muito positiva, quando a gente observa que é um esporte as escolas privadas, os clubes, as academias são as maiores participantes. Neste caso a gente está começando a observar que as crianças de escolas públicas estão começando a se envolver nas ações e isso também graças a oportunidade que o Nadar Mais e o Proaqua, as duas ações de extensão das duas universidades proporcionam para a comunidade em geral”, relatou professor.