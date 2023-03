Uern retoma aulas presenciais na segunda-feira, 27 de março

Agecom/UERN

As atividades presenciais na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) serão retomadas de forma gradativa a partir desta quinta-feira, 23 de março em seus Campi (Mossoró, Assú, Caicó, Natal, Patu e Pau dos Ferros), com retorno pleno das aulas na segunda-feira, 27 de março. O cenário será avaliado cotidianamente.

Nesta quinta-feira (23) e na sexta-feira (24) serão retomadas gradativamente as atividades essenciais acadêmicas e administrativas, sob a responsabilidade e indicação dos Departamentos Acadêmicos, Comissões de Residências e Diretorias; estão confirmadas as avaliações da Junta Multiprofissional agendadas para quinta-feira (23), para candidatos convocados na Chamada Regular do SiSU 2023.

A decisão coletiva é fruto de uma reunião realizada hoje, 22 de março, com os Fóruns de diretores e de chefes de departamento, Pró-reitoria de Ensino de Graduação (Proeg), Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (Prae), Pró-reitoria de Administração (Proad), Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (Propeg) e Gabinete da Reitoria, e tem como base as informações prestadas pelo Comando Geral da Polícia Militar e Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, que apontaram decréscimo nos índices de violência em torno de 93% e o retorno do transporte intermunicipal para a próxima segunda-feira (27).

Até sexta-feira, 24 de março, será publicado um edital com o novo cronograma dos procedimentos de Heteroidentificação, voltados aos candidatos convocados na chamada regular do SiSU 2023 na cota social Preto, Pardo e Indígena (PPI); e as perícias da Junta Multiprofissional, voltadas aos candidatos convocados na cota Pessoa com Deficiência (PcD).

A Universidade, convicta dos esforços contínuos do Governo do Estado na promoção da segurança em todo o território potiguar, confia que esse cenário será superado e a normalidade será restabelecida.

Cicília Raquel Maia Leite – Reitora

Francisco Dantas de Medeiros Neto – Vice-reitor