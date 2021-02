UERN realizará evento virtual para recepcionar os novos alunos

Para receber os novos alunos que ingressam no semestre letivo 2020.2, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), realizará de maneira remota o Seminário de Ambientação Acadêmica (SAMB). O evento é formado por atividades feitas no início de cada semestre com o objetivo de integrar os novos discentes à comunidade acadêmica.

Com a temática ‘’Carnaval Responsa – Vista sua melhor versão e fique em casa!’’, a edição deste ano, será transmitida pela plataforma Youtube, no canal UERN Oficial, dia 08/02, às 19h. A programação trará a mensagem de boas-vindas de Fátima Raquel Rosado Morais, reitora em exercício, e a aula inaugural sobre o tema “Ensino remoto e saúde mental: Faça parte do melhor bloco de Carnaval”, ministrada pela profª. Drª. Isabel Amaral, coordenadora do Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, da Faculdade de Enfermagem (NUPICS/FAEN).

Outros convidados são o psicólogo Felipe Santos da Silva e a psicóloga e terapeuta integrativa Jackeline de Freitas Costa. O Samba terá também a apresentação de vídeo institucional, produzido pela Agência de Comunicação da Uern (AGECOM) e vídeos com atrações culturais dos Grupos de Dança e Teatro Universitário de Mossoró – GRUDUM e GRUTUM. Durante o evento, também serão repassadas informações sobre os principais programas e projetos desenvolvidos pela Instituição.