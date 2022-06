Uern realiza testagem para covid-19 em comunidade acadêmica

Os casos de Covid-19 cresceram. Por isso, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) reforça aos discentes as medidas de prevenção: distanciamento social, etiqueta respiratória, higienização das mãos, uso de máscara, limpeza e desinfeção de ambientes, isolamento de casos, complementação do esquema vacinal.

Caso o discente apresente ou entre em contato com alguém com sintomas, é possível solicitar agendamento do teste de covid-19, que pode ser realizado nos campus de Mossoró, Assú, Natal, Caicó, Patu e Pau dos Ferros. Em Mossoró a testagem ocorre na Faculdade de Ciências da Saúde (FACS/UERN).

Quem apresentar resultado negativo, pode sair do isolamento já no quinto dia, desde que não apresente sintomas há pelo menos 24h. Normalmente esse prazo é de 7 dias. Os que testam positivo precisam fazer quarentena de dez dias a partir do surgimento dos sintomas. São os protocolos recomendados pelo Ministério da Saúde.

A Universidade garante aos alunos em isolamento o direito de afastamento de suas atividades acadêmicas e a justificação da falta para tratamento de saúde. Além disso, se possibilita a participação em atividades remotas previamente programadas e, claro, desde que haja condições para isso.