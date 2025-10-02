Uern reafirma papel transformador e cobra respeito diante de ataques

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) segue firme em sua missão de contribuir para o desenvolvimento do Estado. Ao longo de sua trajetória, a instituição tem mudado vidas, transformado realidades e se consolidado como uma universidade pública socialmente referenciada.

Por tudo o que representa, a Uern incomoda aqueles que insistem em defender o atraso e que se colocam como porta-vozes de interesses que pouco dialogam com os anseios da população potiguar.

Diante das críticas infundadas, a universidade não permanece em silêncio. A reitora, professora-doutora Cicília Maia, foi enfática ao defender a instituição e seu legado:

“Respeitem a Uern”, afirmou, com a firmeza que caracteriza a sua gestão.

A posição da reitora expressa o sentimento de uma comunidade acadêmica que há quase seis décadas contribui de forma decisiva para o crescimento social, econômico e cultural do Rio Grande do Norte.