Uern publica edital do concurso público com 66 vagas para docentes

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) publicou no Diário Oficial do Estado (DOE/RN), edição desta quinta-feira, 30 de outubro, o edital do Concurso Público de provas e títulos para o cargo de Professor do Ensino Superior. As inscrições serão realizadas no período de 03 de novembro a 03 de dezembro de 2025.

O concurso oferece 66 vagas para docentes que irão integrar o quadro efetivo da Uern. As vagas decorrem de aposentadorias e falecimentos de servidores, nos termos do art. 22, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

A reitora Cicília Maia ressalta que essa é uma pauta prioritária e a Comissão vem trabalhando com toda dedicação para o lançamento do edital: “Temos plena confiança no trabalho dedicado da comissão que está à frente do concurso. A expectativa é que todas as fases possam transcorrer da melhor forma possível, dentro dos critérios de legalidade, transparência, eficiência e publicidade. Nossa intenção, conforme o cronograma, é publicar o resultado ainda no primeiro semestre de 2026”, afirmou a reitora.

O vice-reitor Chico Dantas vem acompanhando de perto todos os trâmites do concurso. “Temos acompanhado cada etapa com muito cuidado, garantindo que todas as definições ocorram de forma integrada entre a Uern, a Progep e a Comperve. Nosso compromisso é assegurar um processo conduzido com seriedade, transparência e credibilidade. Os candidatos devem estar atentos aos prazos e às regras do edital. Todas as etapas serão realizadas em Mossoró, e nossa estimativa é atrair um número maior de candidatos, quando comparado ao concurso anterior”, ressaltou Chico Dantas.

A organização e execução de todas as etapas do concurso, até a homologação do resultado final, serão conduzidas pela Comperve/UFRN. Já a operacionalização interna do certame no âmbito da Uern será realizada pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep), que atuará em todas as fases internas do concurso até a posse dos novos docentes. “Nosso compromisso é garantir uma condução transparente, técnica e alinhada às necessidades acadêmicas e administrativas da Uern. Também contamos com uma comissão central, composta por representantes docentes e de entidades externas, como a OAB, que trabalha em conjunto com a Progep nas questões de caráter pedagógico, fortalecendo a legitimidade e a qualidade do processo seletivo”, destacou Isabel Amaral, Pró-reitora de Gestão de Pessoas da Uern.

O concurso contará com três fases de avaliação:

Prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova didática, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova de títulos, de caráter classificatório.

Os candidatos aprovados serão lotados em qualquer um dos campi da Uern, conforme as necessidades institucionais e adequação administrativa. Os campi estão localizados nas cidades de Assú, Caicó, Mossoró, Natal, Patu e Pau dos Ferros.

Veja: EDITAL

Requisitos para reabertura de inscrições – Conforme o edital, caso o número de candidatos com título de Doutor(a) seja insuficiente (inferior a 15 vezes o número de vagas) para as áreas que exigem esta titulação, haverá reabertura das inscrições com flexibilização dos critérios de titulação.

Nesses casos, a exigência será reduzida para título de Especialista com residência médica específica (para vagas de Medicina) e título de Mestre para as demais áreas. A lista de áreas com os requisitos revisados será divulgada no site da Comperve no dia 19 de novembro de 2025.

Cotas e reserva de vagas

O edital estabelece a reserva de vagas para pessoas com deficiência e pessoas negras. A distribuição das vagas reservadas por área será feita mediante critérios de alocação automática e sorteio público, agendado para ocorrer entre os dias 17 e 19 de dezembro de 2025.

Reserva em conformidade com as leis estaduais:

Pessoas com Deficiência (PcD): Serão destinadas 10% das vagas, totalizando 7 vagas, conforme a Lei Complementar n° 754/2024;

Candidatos negros: Serão reservadas 20% das vagas, correspondendo a 13 vagas imediatas, de acordo com a Lei n° 11.015/2021.

Todas as etapas do concurso devem ser acompanhadas no site da Comperve: https://www.comperve.ufrn.br/.