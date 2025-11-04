Uern publica edital de novo concurso para professores com 66 vagas

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) publicou o edital do novo concurso para professores de ensino superior, com 66 vagas disponíveis. As inscrições abrem no dia 3 de novembro e seguem até o dia 3 de dezembro.

O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE/RN) da última quinta-feira (30).

🔎 Contexto: O novo concurso para professores acontece após o anterior, realizado em 2024, ter sido cancelado neste ano. O motivo foram as denúncias apontando que o sistema da banca contratada para realizar o concurso havia revelado a identidade dos candidatos perante as bancas examinadoras.

Ao todo, foram abertas 66 vagas para docentes para integrar o quadro efetivo da Uern. As vagas, segundo a instituição, decorrem de aposentadorias e falecimentos de servidores.

A reitora da Uern, Cicília Maia, disse que a Comissão tem trabalhado para que o concurso transcorra sem problemas.

“Temos plena confiança no trabalho dedicado da comissão que está à frente do concurso. A expectativa é que todas as fases possam transcorrer da melhor forma possível, dentro dos critérios de legalidade, transparência, eficiência e publicidade”, afirmou.

Segundo a reitora, o cronograma prevê a publicação do resultado no primeiro semestre de 2026.

De acordo com o vice-reitor Chico Dantas, todas as etapas do processo serão realizadas em Mossoró. “Nossa estimativa é atrair um número maior de candidatos, quando comparado ao concurso anterior”, disse.

➡️ Os candidatos aprovados serão lotados em qualquer um dos campi da Uern, conforme as necessidades institucionais e adequação administrativa. Os campi estão localizados nas cidades de Assú, Caicó, Mossoró, Natal, Patu e Pau dos Ferros.

Três etapas

O concurso contará com três fases de avaliação:

Prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova didática, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova de títulos, de caráter classificatório.

A organização e execução de todas as etapas do concurso, até a homologação do resultado final, serão conduzidas pela Comperve/UFRN.

Já a operacionalização interna do certame no âmbito da Uern será realizada pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep da Uern, que atuará em todas as fases internas do concurso até a posse dos novos docentes.