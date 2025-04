Uern publica cancelamento do concurso público para docente

A Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Fuern) comunica o cancelamento do Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de vagas de professor do Ensino Superior, regido pelo Edital nº 01, de 05 de janeiro de 2024. O edital de cancelamento está publicado no Jornal Oficial da Uern (Jouern) desta terça-feira (08).

A Universidade informa que um novo concurso público será deflagrado nos próximos dias, com o compromisso da segurança, a lisura de todo o processo e a autonomia da Universidade.

A decisão de cancelamento atende recomendação da Comissão Central do Concurso, após apuração das denúncias que motivaram, anteriormente, a suspensão do certame relacionado ao Edital nº 01.

Com o cancelamento, a Fuern informa que a devolução da taxa de inscrição será de responsabilidade da própria universidade. O pagamento será feito em lotes. Nas próximas semanas será disponibilizado o sistema para solicitação do ressarcimento das inscrições, para início de pagamento em maio.

Para os que optarem pela devolução via PIX, a chave obrigatoriamente deve ser o CPF do candidato. Outras orientações e prazos serão divulgados juntamente com a publicação do formulário.

A Universidade reafirma seu compromisso com a legalidade, a transparência e a responsabilidade com a educação pública, gratuita e de qualidade.

JOUERN 813 – 04 de abril de 2025