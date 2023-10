Uern promove aulões gratuitos preparatórios para o Enem

Milhares de estudantes de todo o Brasil vão se submeter às provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2023) nos dias 5 e 12 de novembro. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) já disponibilizou o Cartão de Confirmação de Inscrição. O documento está disponível na Página do Participante.

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) tem ofertado aulões preparatórios gratuitos para estudantes que vão se submeter ao Enem.

O Cursinho Cidadania, que tem a coordenação do professor Jefferson Garrido, vem realizando aulas aos sábados, no Campus Mossoró, desde agosto. No próximo sábado, dia 28, serão ministradas aulas de Redação, Química e Geografia. As aulas são ministradas de 8h às 12h, no auditório da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais (Fafic).

Na Uern Assú também serão realizados aulões neste sábado, dia 28, sobre Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias, que são as áreas de conhecimento cobradas no primeiro dia de prova do Exame. O aulão será realizado no auditório do Campus, a partir das 8h. A atividade é coordenada pela professora Dra. Guianezza Saraiva Meira, vice-diretora e lotada no Departamento de Letras Vernáculas.

Na segunda-feira, 30, a partir das 19h, a aula de redação será virtual, no YouTube do Campus Assú, com as professoras convidadas Milene Lima, Guiana Saraiva e o professor Oliveira Jr. A mediação será da professora Guianezza Saraiva.

Na Uern Natal os aulões iniciaram em julho, numa iniciativa do projeto de extensão C&T em ação em parceria com a Ouvidoria do Campus. Na próxima semana, nos dias 30 e 31 de outubro, o projeto chega ao terceiro módulo, com aulas de Português, Redação e critérios de avaliação, das 14h às 17h, na sede do Campus, localizado na Zona Norte de Natal.

O aulão de português abordará as cinco competências necessárias para um bom resultado na prova e os critérios de correção considerados pelo Enem. A aula será ministrada pela professora Andrea Jane, ao lado de Andrea Linhares e estudantes, com participação das alunas do curso de Ciência e Tecnologia, Natália e Maria Eduarda.

ENEM/SISU – A Uern utiliza as notas do Enem, via SiSU para ingresso nas vagas iniciais dos cursos de graduação. Do total de vagas, 50% são destinadas à cota social – das quais 58% são para pretos, pardos e indígenas –, e 5% à cota para pessoas com deficiência. Há ainda o argumento de inclusão regional, que consiste em um percentual a ser acrescido na pontuação geral obtida pelo(a) candidato(a). Faz jus a esse bônus aquele(a) que tenha cursado integralmente os ensinos Fundamental e Médio em escolas públicas ou privadas localizadas no RN.