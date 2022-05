Uern promove agenda durante a Semana Nacional do Meio Ambiente

Entre 5 e 12 de junho, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) promove sua primeira Semana do Meio Ambiente, com o tema “Uern e a Agenda 2030: estratégias econômicas, sociais e ambientais para o desenvolvimento regional”.

A Agenda 2030 é um pacto global assinado por 193 países que compuseram a cúpula das Nações Unidas em 2015 e se comprometeram com o desenvolvimento sustentável.

Nesse sentido, foram estabelecidos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, chamados ODSs, que incluem acabar com a pobreza e com a fome, assegurar uma vida saudável para todos, alcançando a igualdade de gênero, o crescimento sustentável, dentre outros. “Estamos discutindo internamente essa agenda, para fomentar soluções inovadoras, eficientes e sustentáveis”, explicou a professora Jéssica Figueiredo, assessora de Governança e Transparência da Universidade.

Para isso, a Universidade iniciou um trabalho de mapeamento para integração dos ODSs em sua rotina administrativa, e as inseriu dentro de seus editais e de suas seleções. Então, por exemplo, quando um pesquisador ou uma pesquisadora for desenvolver um projeto, será preciso informar com qual desses objetivos se pretende contribuir. As metas da Instituição são ambiciosas: ela pretende se tornar referência no assunto.

Reitora da Uern, a professora Cicília Maia registra que tornar central a Agenda 2030 nos debates administrativos é meta que deve ser alcançada. Para ela, “as instituições de ensino precisam mapear o que já fazem e verificar de que forma podem ajudar a diminuir os impactos globais. E isso precisa ser feito numa pauta única para todo o mundo, porque é dela que vão sair as melhores políticas públicas pensando na vocação local, para o Estado, para o Brasil e para o mundo”.

“Fica evidente que as universidades que se comprometem com Agenda 2030 estão buscando formar uma geração de profissionais que se diferencia no mercado de trabalho e, também, mudar a sua relação institucional com seus alunos, sociedade civil e demais setores, assumindo um compromisso com a nossa relação com o Planeta, no sentido de formar pessoas comprometidas com a construção de um modo de vida mais equilibrado com todos os elementos que compõem a biosfera, nossa casa comum”, reforçou a professora Márcia Regina Farias da Silva, do Departamento de Gestão Ambiental.

Assim, a Uern vem assumindo pioneirismo no debate, haja vista sua característica como universidade multicampi, atuando fortemente na transformação social, econômica e ambiental do interior potiguar, assim como sua interlocução e projeção nacional e internacional que a situam numa posição estratégica para interlocução com importantes instituições e agentes de transformação social.