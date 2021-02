UERN poderá dispensar nota mínima no SISU

Em virtude dos prejuízos causados pelo coronavírus, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) dispensou o ponto de corte para ingresso nos cursos. Seguindo esse exemplo, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) está se articulando para também isentar a nota mínima no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2021.

De acordo com o professor Wendson Medeiros, pró-reitor de Ensino da UERN, a Pró-Reitoria de Ensino (PROEG) está analisando o caso a pedido da reitoria para apresentar uma proposta ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe).

Para Wendson, o crítico cenário atual pede que se discuta essa possibilidade. O assunto deverá entrar na pauta do Consepe na reunião prevista para março. O edital do Processo Seletivo de Vagas Iniciais (PSVI) ainda não foi discutido no colegiado, abrindo-se, portanto, a possibilidade que a exigência de nota de corte para ingresso na universidade via Sisu seja dispensada.