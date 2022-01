Uern pede à Femurn atenção aos protocolos sanitários no transporte público dos municípios

A reitora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), Profª Cicília Maia, participou, na última segunda-feira, 17, de reunião com a governadora Fátima Bezerra e representantes do Governo do Estado, da Federação dos Municípios (Femurn) e do Ministério Público (MP) para discutir a situação epidemiológica do Estado na busca de encaminhamentos unificados.

Durante a reunião, a secretária adjunta de Saúde, Liane Ramalho, reforçou a importância do cumprimento do esquema vacinal em sua totalidade para o controle da pandemia. Segundo a secretária, observa-se que os casos graves da Covid-19 são entre as pessoas não vacinadas ou que não completaram seu esquema vacinal. Outro ponto apresentado foi a obrigatoriedade do passaporte vacinal nos prédios públicos estaduais.

Na oportunidade, a professora Cicília Maia reforçou o pedido já feito à Femurn, através do ofício nº 24//UERN – Reitoria, de reforçar os protocolos sanitários nos transportes públicos que conduzem estudantes e servidores da Uern às unidades da Universidade nos municípios de Mossoró, Assú, Pau dos Ferros, Patu, Natal e Caicó. Ela justificou a preocupação neste momento que antecede o retorno presencial das atividades acadêmicas na Uern, previsto para o dia 2 de fevereiro.

“Temos orgulho em dizer que a Uern recebe estudantes de todos os municípios do Rio Grande do Norte, o que nos causa preocupação para o retorno presencial, pois a maioria dos nossos estudantes dependem do transporte público para chegar à Universidade. E por isso enviamos ofício à Femurn e reforçamos neste momento em que nos aproximamos do retorno às aulas presenciais. Peço que o presidente Babá e os prefeitos aqui presentes levem esta preocupação aos demais municípios”, afirmou a reitora.

Além do presidente Anteomar Pereira da Silva, conhecido como “Babá”, outros prefeitos participaram da reunião, entre eles os prefeitos Judas Tadeu, de Caicó, e Rivelino Câmara, de Patu, municípios nos quais a Uern possui campi avançados.