UERN passa a oferecer colocação de DIU de forma gratuita à população

AGECOM/UERN

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) passa a oferecer, a partir desta quinta-feira, 29, a prestação do serviço de colocação de Dispositivo Intrauterino (DIU) de cobre gratuitamente a mulheres e pessoas com útero, proporcionando acesso fácil e conveniente a um método contraceptivo de longa duração.

O atendimento ocorre na Faculdade de Enfermagem (Faen) do Campus Mossoró, na Rua Des. Dionísio Figueira, 383, Centro. É possível agendar o serviço presencialmente no local ou por meio do contato (84) 3315-2154 (também é WhatsApp). Haverá atendimento quinzenal, todas as quintas-feiras, através de agendamento prévio.

“O DIU é um pequeno dispositivo em forma de ‘T’ inserido no útero para prevenir a gravidez. A decisão de disponibilizar a colocação de DIU de forma gratuita é uma resposta às necessidades e demandas sociais, reafirmando o papel da Universidade na prestação de serviços à população”, explicou a técnica-administrativa Hosana Mirelle, enfermeira da Uern.

A iniciativa partiu da parceria entre o Hospital da Mulher, a Faen e o Projeto de Extensão “Prevenção de câncer de mamas e do colo do útero para [email protected] de Mossoró-RN”, com o objetivo de oferecer opções de contracepção confiáveis e acessíveis. O serviço de colocação de DIU será fornecido por profissionais de saúde qualificados e treinados, que estarão disponíveis no ambulatório da Faculdade.

Serão oferecidos materiais informativos, sessões de aconselhamento e orientações sobre saúde sexual e reprodutiva. A iniciativa também visa educar e informar sobre os diferentes métodos contraceptivos disponíveis, destacando a importância de uma escolha consciente e informada.

De acordo com Hosana, “os benefícios do DIU de cobre são diversos. É uma opção adequada para mulheres e pessoas com útero que preferem evitar o uso de hormônios”.

O Ministério da Saúde recomenda que a inserção e retirada do DIU deve ser realizada pelo enfermeiro, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), na Atenção Primária e Especializada à Saúde, em ambiente institucional, inserido na rede de atenção à saúde, seguindo protocolos assistenciais, normas e rotinas e Procedimentos Operacionais Padrão (POP), e buscando a garantia do acesso e integralidade da assistência no campo do Planejamento Familiar e Reprodutivo.

Em breve, a Escola Integrada de Saúde da Faen realizará o curso de inserção de DIU para enfermeiros.