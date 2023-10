Uern oferta curso para pessoas com 55 anos ou mais sobre uso e funcionalidades dos celulares

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) está com vagas abertas em um curso que vai ensinar as pessoas com 55 anos de idade ou mais conceitos fundamentais sobre segurança ao usar celulares ou tablets e funcionalidades como fotografar e usar e-mail e redes sociais. A capacitação será na próxima segunda-feira, 09, entre 14h e 17h, na Faculdade de Enfermagem (Faen).

O curso Interatec faz parte do projeto de extensão “Prática de Informática” do Departamento de Informática e está oficialmente integrado à Pró-Reitoria de Extensão (Proex). Nesta primeira edição, conta com a parceria da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (Progep).

“O projeto de extensão tem como foco não só os idosos, mas aqueles que não nasceram na era digital, crianças, pessoas com necessidades educacionais especiais, proporcionando suporte na comunicação e interação com familiares e amigos, facilitando o acesso a serviços governamentais essenciais por meio de aplicativos e fornecendo informações para prevenir que essas pessoas sejam vítimas de golpes online”, explica a coordenadora Jéssica Figueiredo, professora do curso de Ciência da Computação.

As inscrições podem ser feitas através do preenchimento deste formulário eletrônico. As vagas são limitadas.

Acompanhe o perfil @interatec_uern para saber mais sobre o projeto e as próximas capacitações.

O prédio da Faculdade de Enfermagem está localizado na Rua Desembargador Dionísio Filgueira, 383, Centro, Mossoró.

Jéssica Figueiredo ressalta ainda que a ideia do projeto de extensão é ser itinerante e atender convites para realizar atividades em outros campi da Uern e em instituições diversas.