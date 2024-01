Uern oferta 25 vagas para curso de especialização em Letras

O Departamento de Letras Vernáculas da Uern Patu recebe inscrições para o curso de especialização em Letras, na modalidade presencial. O curso compreende um total de 450 horas/aulas, incluindo atividades destinadas à elaboração do trabalho de conclusão de curso (TCC), distribuídas em 12 meses de execução – de 9 de abril de 2024 a 8 de abril de 2025.

Podem participar da seleção pessoas com diploma de graduação em curso de Letras ou áreas afins, devidamente reconhecido pelo MEC ou revalidado no Brasil em caso de obtenção no exterior.

A especialização oferta 25 vagas e não cobrará mensalidade, apenas taxa de inscrição no valor de R$ 200.

As inscrições devem ser realizadas de forma on-line, através do e-mail letrascap@especialização.uern.br, até o dia 31 de janeiro.

Caberá recurso do indeferimento do pedido de inscrição, no prazo de 24 horas, a contar da publicação do resultado, tendo os organizadores o prazo de 24 horas para julgamento e publicação do resultado dos recursos.

A seleção contará com uma etapa de entrevistas presenciais, de caráter eliminatório, e com análise do currículo dos candidatos (classificatória).

Confira os documentos necessários para a realização da matrícula e mais detalhes sobre a seleção neste edital.