Uern oferece mais de 200 vagas em cursos de mestrado e doutorado

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) está com processos seletivos abertos para cursos de mestrado e doutorado em diversas áreas do conhecimento. Entre as seleções em andamento e as que estão com inscrições abertas, somam 224 vagas para 10 Programas de Pós-graduação.

Na Uern Mossoró, o Programa de Pós-Graduação em Física (PPGF) está com inscrições abertas para 10 vagas de Mestrado e 10 vagas de Doutorado em Física. As inscrições podem ser feitas até o dia 21 de janeiro. Já o Programa de Pós-Graduação em Saúde e Sociedade (PPGSS) oferece 21 vagas para o curso de mestrado, com inscrições até dia 26 deste mês.

Ainda em Mossoró, o Programa de Pós-Graduação em Ensino (Posensino), da associação entre a Uern, a Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), recebe inscrições até dia 22 de janeiro para o Mestrado Acadêmico em Ensino. São ofertadas 30 vagas.

Para este ano, o Posensino teve o curso de Doutorado aprovado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). A primeira turma do curso de doutorado terá início já em 2024, reforçando a expansão da pós-graduação stricto sensu e aprimorando a qualificação de docentes na região.

Também estão sendo ofertadas 30 vagas para o mestrado em Ciências Naturais, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Naturais (PPGCN). As inscrições seguem até dia 31 de janeiro. Já o Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas (PPGMCF) está com seleção aberta para seis vagas de doutorado e seis de mestrado, e as inscrições podem ser feitas até dia 22 de janeiro.

Os editais com as normas dos processos seletivos podem ser acessados pelo Sigaa/Uern ou no portal da Uern, no endereço eletrônico portal.uern.br. As inscrições podem ser feitas através do Sigaa/Uern.

Inscrições até dia 22 de janeiro

Processos seletivos em andamento

Campus Mossoró

– Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação – PPGCC

20 vagas para mestrado

Prova: Arguição oral com banca de professores do PpgCC, no período de 1º a 7 de fevereiro.

Resultado final: 16 de fevereiro

– Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e Humanas – PPGCISH

20 vagas para mestrado

Prova escrita: 07 de fevereiro

Resultado final: 06 de março

– Programa de Pós-Graduação Profissional em Educação Inclusiva – PROFEI

10 vagas para mestrado

Prova: Segunda etapa (análise da proposta de intenção de pesquisa) está em andamento e segue até dia 22 de janeiro

Resultado final: 16 de fevereiro

Campus Pau dos Ferros

– Programa de Pós-Graduação em Letras – PPGL

25 vagas para mestrado

21 vagas para doutorado

Prova escrita: 20 de fevereiro

Resultado final: 10 de abril

– Programa de Pós-Graduação em Ensino – PPGE

15 vagas para mestrado

Prova: 06 de fevereiro

Resultado final: 24 de abril

Atualmente, a Uern possui 23 Programas de Pós-Graduação em várias áreas, sendo 25 cursos de mestrado e seis doutorados.