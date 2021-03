UERN não terá nota de corte na seleção de alunos deste ano

Em razão dos prejuízos causados pela pandemia do Covid-19, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte não adotará ponto de corte para os candidatos inscritos no PSVI – SiSU 2021. Desse modo, o participante que não zerou nenhuma disciplina no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) está apto a concorrer às vagas do PSVI da instituição.

De acordo com o professor Wendson Dantas, pró-reitor de Ensino de Graduação, a medida visa promover a equidade entre os candidatos que realizaram o exame. A UERN ofertará 2.509 vagas no Processo Seletivo de Vagas Iniciais – PSVI, nos cursos de graduação, modalidade presencial, para o ano letivo de 2021. O acesso será pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU), que usa as notas obtidas no ENEM.

A inscrição será realizada através do acesso à Plataforma do SiSU (http://sisu.mec.gov.br), no período de 6 de abril de 2021, até as 23h59 do dia 09 de abril de 2021. Conforme está previsto no cronograma divulgado pelo SiSU, a convocação dos aprovados na chamada regular do PSVI 2021 UERN/SiSU ocorrerá no dia 14 de abril de 2021.