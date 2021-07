UERN lança campanha para viabilizar o artesanato do povo indígena Warao em Mossoró

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) está apoiando os indígenas da etnia Warao que chegaram a Mossoró vindos da Venezuela no final de 2019. Uma campanha está sendo realizada para arrecadar dinheiro e ajudá-los a conseguir a matéria-prima do artesanato que costumam produzir para vender.

Longe de casa, com dificuldades de comunicação e sem fontes de renda, os indígenas acabam pedindo dinheiro e alimentos nas ruas. A busca por doações visa à compra da fibra do Buriti (moriche), mas que no Brasil só é produzida e adquirida na região Norte, o que dificulta a aquisição.

A campanha, em sua segunda edição, é uma iniciativa do Programa de Educação Tutorial em Ciências Sociais (PETCIS), em parceria com o Neab e com o Grupo de Estudos Culturais (GRUESC), com o apoio de toda comunidade acadêmica da Uern.

Atualmente 13 famílias vivem em Mossoró, totalizando 48 pessoas abrigadas em dois bairros da cidade – Barrocas e Ouro Negro -, em escolas e casas cedidas pelo Lar da Criança Pobre.

Na perspectiva de viabilização do contato com os Warao, da compreensão da sua cultura e da conscientização da população local do porquê estavam nas ruas, a Prefeitura Municipal de Mossoró, ainda no ano de 2020, solicitou ajuda da Uern.

Esse apoio se deu através do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros (NEAB), que também realiza ações junto às comunidades indígenas. O Núcleo é coordenado pela professora Doutora Eliane Anselmo, que assumiu a representação da Uern no Comitê Estadual Intersetorial de Atenção aos Refugiados, Apátridas e Migrantes do Rio Grande do Norte (CERAM-RN), que também atua junto aos Warao em Mossoró.

A professora Eliane Anselmo e o professor Raoni Barbosa desenvolvem desde o ano de 2020, uma pesquisa junto aos Warao em Mossoró.

Dados bancários para doação:

Agência: 4400

Conta poupança: 00030049-4 Op. 13

Titular: Celso Garcia

Banco: Caixa Econômica Federal

