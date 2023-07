Uern lamenta o falecimento do cinegrafista Zenóbio Francisco de Sousa Oliveira

É com profundo pesar que a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) comunica o falecimento do servidor Zenóbio Francisco de Sousa Oliveira, 59 anos.⁣

⁣

O experiente cinegrafista faleceu na manhã desta quarta-feira, 12, vítima de um infarto fulminante. Em sinal de luto, a bandeira da Uern está hasteada a meio mastro e foi emitida uma portaria de luto de três dias, com suspensão do expediente na Reitoria no dia de hoje (12). A programação da Uern TV está suspensa até sexta-feira.⁣

⁣

Zenóbio de Oliveira, conhecido carinhosamente como Zé das Aguilhadas, era homem simples do interior de Governador Dix-Sept Rosado, que dedicou à vida a contar histórias através da comunicação. ⁣

⁣

Cinegrafista premiado nacionalmente, já atuou em produções nacionais, em emissoras como a Inter TV, TV Cabo Mossoró (TCM), e atualmente dedicava seu talento à UERN TV. ⁣

⁣

Desde novembro de 2021, ele compartilhava toda a sua experiência diariamente com jovens comunicadores da UERN TV, repassando sensibilidade através de suas imagens, ensinando que o jornalismo é sobretudo a arte de contar boas histórias.⁣

⁣

Em nome de toda a comunidade acadêmica, a Uern se solidariza com familiares e amigos nesse momento difícil, ao mesmo tempo em que externa todo reconhecimento à dedicação e ao trabalho de Zenóbio prestado à Universidade.