Uern implantará Centro de Referência Paralímpico no Campus Mossoró

AGECOM/UERN

A prática esportiva é uma das maneiras de promover a inclusão de pessoas com deficiência no meio social. Embora se saiba amplamente dos benefícios para a saúde física e mental, ainda há muitas limitações que impedem o amplo acesso aos esportes. Para tentar mudar essa realidade, pelo menos a nível regional, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) firmou convênio com o Comitê Paralímpico Brasileiro para implantar, no Campus Mossoró, um Centro de Referência Paralímpico (CRP).

Os(as) atletas paralímpicos brasileiros têm se destacado nas competições nacional e mundiais ao longo dos últimos anos. O rendimento poderia ser ainda melhor caso houvesse mais incentivo e políticas públicas. No Brasil, existe ainda uma grande carência de estruturas para iniciação e treinamento especializado nas diversas regiões do país, além de profissionais capacitados.

O Centro de Referência instalado na Uern, que está prestes a iniciar suas atividades, beneficiará não somente os(as) praticantes dos esportes e futuros medalhistas paralimpícos, mas também os(as) alunos(as) de Educação Física e de outras cursos que poderão desenvolver atividades de pesquisa e extensão.

“A proposta de um Centro de Referência Paralímpico voltado para aprendizagem e desenvolvimento das diferentes modalidades esportivas para pessoas com deficiência em Mossoró e região poderá contribuir com a seleção de um número maior de talentos, a exemplo dos 39 Centros de Referência espalhados pelo território nacional. Essa estratégia visa a captação de talentos esportivos, tendo em vista os projetos paralímpicos futuros, como os Jogos Parapan-Americanos e os Jogos Paralimpícos”, explicou a professora do Departamento de Educação Física, Maria Irany Knackfuss, coordenadora do projeto.

Nos próximos dias, serão abertas as primeiras vagas para pessoas com deficiência (crianças e jovens de 08 a 17 anos) praticarem halterofilismo, natação paralímpica, futebol de cegos e parabadminton. As inscrições serão feitas através do perfil @crparalimpicouern no Instagram.

Treinar e dar o suporte necessário aos atletas de alto rendimento para conquistar a medalha de ouro nas Paralimpiadas; Formar e treinar atletas paralímpicos desde a iniciação até ao alto rendimento para competir no Brasil e no exterior, no mínimo em duas modalidades paralímpicas; Formar profissionais para atuar no esporte paralímpico desde a iniciação até o alto rendimento; e promover projetos de pesquisa com a temática do esporte paralímpico são os objetivos gerais do CRP.

A celebração do convênio foi realizada em evento online em outubro do ano passado.

O equipamento oferecerá uma série de atividades esportivas a crianças e jovens matriculados em escolas do Estado, com deficiência física, visual e intelectual, objetivando identificar e desenvolver talentos, formar e treinar atletas.

Evento

No próximo sábado, 20, a Uern sediará o Festival Paralímpico Loterias Caixa 2023. Acontecerá no Departamento de Educação Física, Campus Mossoró, entre 8h30 a 12h.

Realizado nacionalmente pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), o evento é direcionado a crianças e adolescentes com e sem deficiências, com o intuito de proporcionar aos participantes a inclusão através da vivência lúdica nos esportes paralímpicos.

Serão ofertadas atividades em quatro modalidades paralímpicas: bocha, futebol de 5, vôlei sentado e o parabadminton.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas na página https://abrir.link/utZHB ou ainda presencialmente no dia do evento. Pelo perfil @labmos_uern no Instagram é possível obter mais informações sobre o Festival Paralímpico.