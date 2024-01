Uern e parceiros discutem projeto de castração de animais no Campus Mossoró

A causa animal foi tema de uma reunião na Reitoria da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) na manhã de hoje, 23, para discutir um projeto de castração de cães e gatos do Campus Mossoró e a realização de campanhas de adoção e sensibilização da comunidade acadêmica e externa.

Em seu gabinete, a reitora Cicília Maia e o vice-reitor Chico Dantas receberam o vereador de Mossoró Pablo Aires, o diretor-presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio Grande do Norte (Funcitern) Rafael Rodrigues, a professora Gabriela Cemírames, do Departamento de Gestão Ambiental da Uern, e o representante do gabinete da deputada estadual Isolda Dantas, Evangelista de Morais.

Através de uma emenda da deputada Isolda, pleiteada pelo vereador Pablo Aires, serão repassados pela Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca (Sape) R$ 100 mil para castrar os animais que vivem no Campus Mossoró, tendo a Funcitern como instituição executora do recurso.

Como encaminhamento, foram sugeridas a realização de um estudo dos locais apropriados para a instalação de comedouros e a formulação de um plano de manejo ético para os animais.

Direito animal

Uma reunião híbrida, em seguida, tratou do tema dos direitos dos animais. Além da reitoria da Uern, participaram representantes da Ordem dos Advogados do Brasil – Subseccional Mossoró, da classe política local, além do professor Francisco José Garcia Figueiredo, da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).