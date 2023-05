Uern e cursos da saúde serão contemplados com certificação da Sesap

AGECOM/UERN

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) e cursos da área da saúde serão contemplados com o selo “SUS aqui se ensina” da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap). A certificação, ainda sem data para acontecer, representa a importância da Instituição na formação de profissionais capacitados e comprometidos com o Sistema Único de Saúde.

Através da certificação, a Sesap reconhece as instituições sobre as práticas da educação e do fomento à implementação e fortalecimento da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde.

Serão contemplados a Faculdade de Enfermagem (Faen), em Mossoró, o curso de Enfermagem do Campus Pau dos Ferros, o Campus Caicó (cursos de Enfermagem e Odontologia), além da própria Universidade como um todo.

Para a professora Maura Vanessa, do curso de Enfermagem de Caicó, a certificação é um importante reconhecimento para a Uern, “instituição de ensino comprometida com a formação em saúde para o SUS, que vem buscando cada vez mais, através da articulação do ensino, pesquisa e extensão, a integração ensino-serviço-comunidade como eixo da formação para o SUS”.

A obtenção do selo, ressalta a professora Kalidia Felipe, chefe do Departamento de Enfermagem da Faculdade de Enfermagem (Faen), em Mossoró, é um reconhecimento do comprometimento e da qualidade do curso em formar profissionais alinhados com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.

“Essa conquista reflete a relevância da instituição na formação de enfermeiros capacitados para atuar nas diversas áreas do sistema de saúde, desde a atenção básica até a atenção especializada. Ao receber esse selo, o curso de Enfermagem da Faen demonstra que está em sintonia com as necessidades e demandas do SUS, preparando seus alunos para enfrentar os desafios da prática profissional no contexto da saúde pública. Os estudantes têm a oportunidade de vivenciar experiências práticas nos serviços de saúde, em contato direto com a realidade dos usuários e com as demandas da comunidade”, detalha.

Foi com grata satisfação que o professor Giovani Nobre, chefe do Departamento de Enfermagem, do Campus de Pau dos Ferros, recebeu o resultado do edital de chamamento público da Sesap. “A certificação é um reconhecimento ao trabalho coletivo, comprometido com a formação de profissionais e o fortalecimento do SUS”, completou.

A enfermeira Hosana Mirelle, servidora da Uern e diretora de gestão acadêmica do Hospital da Mulher Parteira Maria Correia, equipamento de saúde do estado, ressalta que “muito nos orgulhamos dessa imensa conquista que é coletiva, de docentes, gestores, técnicos, estudantes e usuários do serviço”.