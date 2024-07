Na próxima sexta-feira, 02 de agosto, às 8h, será realizada a apresentação do Diagnóstico Socioeconômico do Mossoró Cidade Junina 2024.

O documento foi elaborado através de pesquisa da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Facem/Uern), em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Mossoró (CDL).

O evento ocorrerá no Pátio da Reitoria da Uern.