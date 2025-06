Uern divulga procedimentos para matrículas curriculares para o semestre 2025.2

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) realiza, durante todo o mês de junho, uma nova edição da campanha Uern Sangue Bom, iniciativa já consolidada como uma importante ação de responsabilidade social da instituição. A campanha acontece em parceria com o Hemocentro de Mossoró, buscando ampliar os estoques de sangue justamente em um período de maior demanda, em razão das festividades juninas e do Mossoró Cidade Junina. Além de estimular a solidariedade, a campanha integra as ações certificadas com o Selo ODS, especialmente no eixo do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 17, que trata de parcerias e meios de implementação.

A diretora de Desenvolvimento de Pessoas e Qualidade de Vida (DDPQV) da Uern, Bianca Valente, destacou a importância de intensificar o incentivo à doação de sangue durante os períodos festivos, quando há aumento no número de acidentes e, consequentemente, na necessidade de transfusões. “Em períodos de festas, a gente sabe que aumenta a quantidade de acidentes, então quanto mais a gente conseguir aumentar esse estoque de sangue e sensibilizar as pessoas, maior o impacto positivo. É um tempo curto para o doador, mas de uma repercussão imensa na vida de quem precisa, pois realmente salva vidas”, afirmou.

A campanha também conta com o cadastro permanente de doadores da Uern, disponível na página da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep). De acordo com Bianca Valente, o cadastro permite acionar a comunidade acadêmica em momentos de maior necessidade, como no atendimento a pacientes específicos da instituição ou da comunidade externa. “Quando há necessidade, entramos em contato com quem está cadastrado e verificamos a disponibilidade para doar. Além disso, realizamos edições do Dia D antes de grandes eventos, como o Carnaval e agora o Mossoró Cidade Junina”, explicou.

Para a professora Isabel Amaral, titular da Progep, a campanha já integra a cultura institucional da Uern, refletindo seu compromisso social. “O Uern Sangue Bom já é uma campanha consolidada na instituição, onde a gente traz a responsabilidade social e aumenta essa corrente do bem, a corrente pela vida. Convocamos os doadores da nossa instituição para estarem à disposição, principalmente em semanas como essa, que antecedem eventos de grande porte na cidade”, disse. Isabel também deixou um recado aos que ainda têm receio de doar: “A solidariedade é maior do que qualquer medo. Venham ajudar o próximo e a si mesmos, porque quando ajudamos o outro, também nos ajudamos”.