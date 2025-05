Uern convoca professores temporários para os campi de Mossoró e Pau dos Ferros

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), por meio da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep), publicou o Edital nº 002/2025–PROGEP/UERN-CONVOCAÇÃO-002, convocando novos professores temporários aprovados no processo seletivo simplificado. A medida atende à necessidade de continuidade das atividades acadêmicas nos campi de Mossoró e Pau dos Ferros no semestre letivo 2025.1.

No Campus Central de Mossoró, foi convocado Ofnésio Sousa Lavôr, classificado em segundo lugar, para atuar no Departamento de Matemática e Estatística, na área de Matemática Básica, com regime de trabalho de 40 horas semanais. Em Pau dos Ferros, foram convocadas Kamilla Katinllyn Fernandes dos Santos, para vaga de 40 horas, e Letícia Bezerra França, para vaga de 20 horas semanais. Ambas atuarão no Departamento de Educação, na área de Práticas Pedagógicas e Ensino. A convocação ocorre após a reclassificação de candidatos anteriormente chamados.

Os candidatos convocados deverão enviar, até às 23h59 do dia 3 de junho de 2025, toda a documentação exigida, em arquivo único no formato PDF, para o e-mail [email protected]. A ordem e os itens obrigatórios constam no Anexo I do edital. Após esse envio, os convocados devem apresentar a documentação original até o dia 6 de junho, na Diretoria de Pessoal da Progep, localizada no Edifício Prof. Epílogo de Campos, no centro de Mossoró.

O não envio da documentação dentro do prazo estipulado ou a ausência de manifestação formal para reclassificação implicará desclassificação do processo seletivo. Os aprovados também devem entrar em contato com os departamentos de lotação para dar início ao exercício profissional, conforme os termos estabelecidos em contrato.

As informações completas e os anexos do edital podem ser acessados na página oficial da Progep no site da Uern. Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (84) 3315-2124. A Universidade informou ainda que a convocação para o Departamento de Letras Estrangeiras do Campus de Assú ocorrerá em momento oportuno, visando o semestre 2025.2.

Confira o edital neste link.