Uern convoca novos docentes temporários para os campi de Assú, Mossoró e Pau dos Ferros

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), por meio da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep), publicou novos editais de convocação de professores aprovados em processos seletivos simplificados para contratação temporária. As convocações atendem à necessidade de continuidade das atividades acadêmicas nos semestres de 2025.1 e seguintes.

No Campus Avançado de Assú, foi convocada a professora Marluce Silvino, 9ª colocada no processo seletivo regido pelo Edital nº 005/2024–PROGEP/UERN, para atuar no Departamento de Geografia, com carga horária de 40 horas semanais.

Já no Campus de Mossoró, o professor Matheus Henrique Tavares Pinto, 4º colocado (classificado ao final da fila), foi convocado para o Departamento de Matemática e Estatística, conforme o Edital nº 002/2025–PROGEP/UERN. Ele deverá assumir a disciplina de Matemática Básica, também com regime de trabalho de 40 horas semanais.

O Edital nº 007/2023–PROGEP/UERN, por sua vez, contempla dois novos convocados: Antônio Alcazar Neto, 11º classificado, para o Departamento de Filosofia no Campus de Mossoró, na área de Fundamentos da Filosofia; e Lupicino Peixoto Soares Junior, 6º classificado, para o Departamento de Enfermagem no Campus de Pau dos Ferros, na área de Bases teórico-metodológicas do trabalho da enfermagem, Assistência, Gestão e Educação em Enfermagem, com ênfase na articulação ensino/trabalho.

Os candidatos convocados devem enviar a documentação exigida até as 23h59 do dia 1º de agosto de 2025, exclusivamente por e-mail, em formato PDF único, conforme orientações dos respectivos editais. Após o envio eletrônico, a apresentação dos documentos originais e a assinatura do contrato devem ocorrer até o dia 6 de agosto de 2025, na sede da Progep, localizada no prédio da Reitoria, em Mossoró. A entrada em exercício será definida junto ao departamento de lotação.

Todas as informações e modelos de formulários estão disponíveis na página oficial de Seleções da Uern. Esclarecimentos podem ser obtidos pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (84) 3315-2124.

Confira os editais na edição de nº 886 do Jornal Oficial da Uern (Jouern) neste link.