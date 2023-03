UERN: Cadastro Institucional para aprovados na Chamada Regular do SiSU 2023 pode ser feito até hoje

AGECOM/UERN

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), por meio da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proeg), alerta os candidatos e candidatas aprovados(as) na Chamada Regular do SiSU 2023, para realizarem o Cadastro Institucional. O prazo para envio dos documentos do Cadastro encerra nesta quarta-feira, 8 de março, exclusivamente de forma virtual.

Para efetivação do Cadastro Institucional, é necessário digitalizar os documentos listados no anexo II do edital, e enviá-los para os endereços eletrônicos contidos no anexo III, informando o nome completo e os respectivos curso e campus. Os documentos devem ser encaminhados em arquivos separados, no formato .pdf, identificados com o nome do candidato e do curso.

Conforme o edital, será eliminado do certame, e perderá o direito à vaga, o candidato que não enviar toda e de uma única vez a documentação exigida para sua respectiva categoria, no período e na forma definidos no edital e em seus anexos.

Eventual recurso administrativo referente ao Cadastro Institucional deverá ser protocolado junto à Câmara de Ensino do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe), em até 10 dias contínuos, a contar de 09 de março de 2023, por meio do endereço eletrônico [email protected]

Os candidatos e candidatas que não foram convocados na chamada regular podem se inscrever na LISTA DE ESPERA, pelo site do SiSU até amanhã, 8 de março.

As vagas não preenchidas na Chamada Regular do Sisu 2023 serão disponibilizadas posteriormente aos candidatos constantes em Lista de Espera, cuja divulgação ocorrerá por meio de edital com publicação prevista para o dia 10 de março de 2023 .

Veja também o MANUAL DO INGRESSANTE.

Aprovados na categoria PcD

Além do Cadastro Institucional, os candidatos aprovados na Categoria de Pessoa com Deficiência serão convocados através de edital para avaliação biopsicossocial pela Junta Multiprofissional, previsto para ser publicado em 14 de março no endereço eletrônico do SiSU/UERN (https://portal.uern.br/proeg/sisu/). A avaliação biopsicossocial está prevista para acontecer de 15 a 23 de março de 2023, na cidade de Mossoró, sendo a data de comparecimento de cada candidato perante a Junta Multiprofissional especificada no edital de convocação.

Aprovados na categoria cota social (preto, pardo, indígena)

Além do Cadastro Institucional, os inscritos nessa categoria concordaram em se submeter ao Procedimento de Heteroidentificação, que consiste na identificação por terceiros de sua autodeclaração com fundamento no critério fenotípico. A convocação está prevista para 14 de março. No caso de candidatos autodeclarados índios, na apresentação da declaração específica. O Procedimento de Heteroidentificação ocorrerá no período de 15 a 22 de março de 2023 nos campi para os quais os candidatos se inscreveram

É importante mencionar que, nesses casos, a Matrícula Curricular só será efetuada após o resultado da Junta Multiprofissional e do Procedimento de Heteroidentificação, para os candidatos que forem considerados aptos.