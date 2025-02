Uern assina protocolo de intenções para ofertar especialização EaD em Serviço Social a nível nacional

A reitora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) Cicília Maia assinou protocolo de intenções para a realização de um curso EAD de especialização em serviço social.

O curso será ministrado numa parceria entre a Uern e o Conselho Federal de Serviço Social na modalidade de ensino à distância. Serão até cinco mil vagas disponíveis em todo o país.

“Eu fiquei bastante entusiasmada e vamos trabalhar para que o cronograma seja aplicado. É um modelo novo porque é um curso em nível nacional e a gente já tem outras experiências que já deram muito certo”, frisou a reitora Cicília Maia.

O curso contará com parceria da Funcitern. “O futuro são essas pós EAD. É uma parceria muito produtiva e riquíssima”, declarou o presidente da Funcitern Rafael Rodrigues.

O pró-reitor adjunto de pesquisa e pós-graduação Cláudio Vasconcelos disse estar confiante no cumprimento do cronograma. “A gente fica muito feliz com o resultado desse trabalho. Estávamos todos empenhados e confiantes de que iria dar certo. Temos plena confiança de que até maio a gente tenha a aula inaugural”, analisou.

A professora Mirla Cisne, conselheira do Conselho Federal de Serviço Social, disse ser uma grande conquista para o Uern ofertar esse curso. “A gente acredita que é possível fazer esse projeto e fortalecer uma universidade que está no interior do Nordeste. Eu acho isso muito importante porque geralmente esses cursos maiores são sempre proporcionados pelas capitais. As duas últimas foram na UNB então eu acho que é muito interessante também nessa perspectiva de fortalecimento de uma estadual”, afirmou.

A presidente do Conselho Federal de Serviço Social, Kelly Rodrigues, disse que é a terceira vez que esse curso é ofertado. A última vez foi em 2009. “Esse curso de especialização é a terceira edição que a gente vai fazer. E a segunda edição a gente fez em 2009. A demanda represável que a gente tem por esse curso é gigantesca, porque muita coisa mudou nesse tempo”, analisou.