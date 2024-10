UERN anuncia sua 1ª Feira de Internacionalização Universitária

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) anuncia a realização de sua 1ª Feira de Internacionalização Universitária, um evento inovador que busca promover o intercâmbio de conhecimento e cultura entre nações, além de fortalecer as redes de cooperação internacional. A iniciativa surge em resposta à crescente demanda por internacionalização no âmbito acadêmico, integrando a UERN aos cenários globais de ensino, pesquisa e inovação. O evento ocorre nesta semana de 23 a 25 de outubro de 2024, em Mossoró.

O evento contará com a participação de instituições de ensino superior nacionais e internacionais, com destaque para os professores da própria UERN e de outras instituições, como o Prof. Dr. Marcelo Henrique Carneiro Camilo (IFRN – Natal), Dra. Kátia Peres Gramacho (UFERSA – Mossoró), Me. Geraldo Máximo da Silva (IFRN – Mossoró), Dra. Maria Elias Soares (UFC – Fortaleza) e participantes internacionais como o Prof. Dr. Abdeljalil Akkari (Universidade de Genebra). Além disso, estarão presentes representantes de instituições como Fulbright, Education USA, Erasmus+, Chevening, British Council, DAAD, o consulado da Argentina e o Centro de Educação Coreana.