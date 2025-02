Uern anuncia restaurante universitário, biblioteca e novas salas para campus de Assu

A reitora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), Cicília Maia, e o vice-reitor Chico Dantas apresentaram, durante visita ao campus de Assu, propostas para melhorias na unidade. Entre as ações previstas, estão a construção de um restaurante universitário, uma nova biblioteca e salas de aula.

“A comunidade uerniana de Assu conseguiu pautar isso. A gente tem também a necessidade de ter uma aplicação da biblioteca, que a gente vai também colocar nesse espaço, e salas de aula, para que a gente possa desempenhar da melhor forma as nossas atividades”, afirmou Cicília Maia. Segundo ela, um terreno será doado para viabilizar as obras, que contam com orçamento participativo do governo estadual.

A gestão da universidade estruturou suas propostas a partir da participação da comunidade acadêmica. “Nós lançamos uma plataforma, essa plataforma foi aberta, e as pessoas podiam, na comunidade interna da Uern, dizer o que gostariam para os próximos quatro anos. E aí, dentro desse compilado, nós geramos a primeira versão da carta, que é a versão que a gente hoje usa durante a nossa campanha, mas ela está aberta até o dia 14 de março”, explicou Chico Dantas.

Autonomia financeira possibilita avanços

Cicília Maia destacou que a autonomia financeira da Uern, conquistada há três anos, tem permitido a realização de melhorias na universidade. “Hoje a gente diz que a autonomia foi um divisor de águas. Tivemos um acumulado de muitas necessidades durante 53 anos e, a partir da autonomia, a gente está conseguindo destravar pautas importantes da nossa universidade, como, por exemplo, infraestrutura predial e tecnológica”, afirmou.

A eleição para reitoria da Uern será realizada no dia 18 de março, por meio do Sistema Integrado de Gestão de Eleições (SIGEleições). A chapa encabeçada por Cicília Maia e Chico Dantas concorre em candidatura única. Terão direito ao voto, docentes vinculados à Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Fuern), integrantes do quadro permanente, visitantes e aqueles(as) em situação de contrato provisório; técnicos(as) administrativos(as) do quadro permanente e aqueles(as) em situação de contrato provisório, vinculados à Fuern; e discentes da graduação e da pós-graduação em cursos vinculados à Uern.