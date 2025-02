Uern anuncia reforma e revitalização de prédio da Aceu, em Mossoró

Um sonho de muitos(as) mossoroenses de ter de volta em funcionamento o prédio da Associação Cultural Esportiva Universitária (Aceu), no Centro de Mossoró, está prestes a se tornar realidade. A Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Fuern), mantenedora da estrutura, anuncia uma reforma completa do espaço, com recursos próprios, e a sua transformação em um centro cultural para uso da comunidade acadêmica e sociedade como um todo.