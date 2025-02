Uern anuncia nova convocação de professores temporários para 2025

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) divulgou novas convocações para professores temporários, com o objetivo de suprir as demandas acadêmicas do semestre letivo 2025.1 e, se necessário, dos subsequentes. As convocações foram publicadas por meio dos editais nº 005/2023 e nº 007/2023 da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep), e fazem parte de um processo seletivo simplificado para contratação temporária de docentes, garantindo a continuidade dos serviços educacionais da instituição.

Entre os profissionais convocados estão docentes para os campi de Mossoró, Assú e Pau dos Ferros, que atuarão nas áreas de Letras Vernáculas, Comunicação Social e Administração. Os professores chamados para compor o quadro temporário são Juliana Bulhões Alberto Dantas, para o Departamento de Comunicação Social do campus de Mossoró; Maria Lidiana Costa, para o Departamento de Letras Vernáculas também em Mossoró; Hadook Ezequiel Araújo de Medeiros, que atuará no Departamento de Letras Vernáculas do campus de Assú; e Ana Betriz Bernardes Oliveira, convocada para o Departamento de Administração do campus de Pau dos Ferros. Todos os professores exercerão suas atividades em regime de 40 horas semanais.

A contratação temporária segue os dispositivos legais estabelecidos pela Lei Complementar nº 9.939/2015, que regula admissões por tempo determinado para atender à necessidade excepcional de interesse público. Para efetivar a admissão, os candidatos convocados devem encaminhar a documentação necessária até o dia 10 de fevereiro de 2025, em formato PDF, para o e-mail [email protected]. Após o envio e a análise da documentação, a Progep entrará em contato para a assinatura do contrato e a apresentação dos documentos originais até o dia 14 de fevereiro de 2025.

A Uern enfatiza que é responsabilidade dos convocados acompanhar todas as informações e atualizações sobre o processo seletivo nos canais oficiais da universidade, incluindo o portal institucional. Candidatos que não cumprirem os prazos estabelecidos poderão ser desclassificados do certame.

Confira:

2023_EDITAL_005_2023_Convocacao_025_JOUERN

2023_EDITAL_007_2023_convocacao_025_JOUERN