Uern abre seleção para preenchimento de 10 vagas de estágio remunerado em Mossoró

AGECOM/UERN

O Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Prae) está com inscrições aberta, até às 17h desta sexta-feira, 26, para o processo seletivo de preenchimento de dez vagas para Estágio Curricular Supervisionado Não-Obrigatório no âmbito da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), Campus Mossoró. Para se habilitar, clique aqui.

Com jornada de quatro horas diárias de segunda a sexta-feira, o estágio prevê o pagamento de R$ 350,00 mensais em forma de bolsa acrescido de R$ 50,00 de auxílio-transporte. São vagas para os cursos de Administração, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Gestão Ambiental, Turismo e Jornalismo. Os(as) selecionados(as) irão desenvolver atividades ligadas a uma pesquisa sobre os impactos socioeconômicos do evento Mossoró Cidade Junina (MCJ) na economia local.

A duração do estágio será de dois meses, podendo, caso haja interesse das partes, ser prorrogada por igual período, sucessivamente, até o limite máximo de dois anos, exceto para os alunos com deficiência e, claro, para os alunos que estejam cursando o último período.

A seleção prevê ainda a realização de entrevistas on-line a partir das 7h deste sábado, 27, com a divulgação do resultado preliminar no mesmo dia e prazo para recurso até o domingo, 28.

Confira detalhes da seleção e a documentação necessária no edital.