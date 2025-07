UERN abre seleção com 23 vagas temporárias para professores em três campi

A Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FUERN), por meio da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP), abriu inscrições para um Processo Seletivo Simplificado visando a contratação temporária de professores.

O edital prevê 23 vagas distribuídas entre os campi de Mossoró, Pau dos Ferros e Patu. As inscrições devem ser realizadas entre os dias 16 e 22 de julho.

A contratação será por tempo determinado. O edital com todas as informações detalhadas está disponível AQUI.

As vagas atendem cursos de diferentes áreas nas três unidades da instituição.