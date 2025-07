Uern abre inscrições para preenchimento de vagas ociosas nos cursos presenciais de graduação

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) lançou o Edital nº 75/2025, que abre inscrições para o Processo Seletivo de Vagas Ociosas (PSVO) nos cursos presenciais de graduação, com ingresso no segundo semestre letivo de 2025. O processo tem como objetivo preencher vagas remanescentes que não foram ocupadas por meio do Sisu/Uern. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente online, entre os dias 1º e 4 de julho de 2025, por meio do site da universidade (www.uern.br).

Podem participar candidatos que tenham concluído o Ensino Médio e realizado todas as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos anos de 2022, 2023 ou 2024, desde que não tenham obtido nota zero em nenhuma das provas. É vedada a participação de quem estiver matriculado em curso de graduação de instituição pública, inclusive da própria Uern, até a data final do Cadastro Institucional, que será divulgada posteriormente. Candidatos com vínculo trancado também deverão se desligar oficialmente antes da data limite.

A seleção será feita exclusivamente com base nas notas do Enem, considerando a média aritmética das provas da edição escolhida pelo candidato no ato da inscrição. Em caso de empate, os critérios de desempate são, primeiramente, a maior nota na prova de redação e, em seguida, a maior idade. Cada candidato poderá concorrer a apenas uma vaga, devendo optar por curso, campus, turno e grau acadêmico no momento da inscrição. Se houver múltiplas inscrições, será considerada válida apenas a última.

A relação das vagas disponíveis consta no Anexo II do edital, e os documentos exigidos para ocupação da vaga estão detalhados no Anexo I. O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 8 de julho de 2025, nos portais oficiais da Uern. Os candidatos aprovados deverão realizar o Cadastro Institucional conforme prazos e orientações que serão informados em edital específico.

Todas as informações oficiais do PSVO estão disponíveis exclusivamente nos canais da Uern, e é responsabilidade do candidato acompanhar atualizações e cumprir os prazos estabelecidos. A prestação de informações falsas ou a apresentação de documentos irregulares implicará eliminação do certame e cancelamento de matrícula, mesmo após o ingresso na universidade.

Confira o edital neste link.