Uern abre inscrições para concurso público; serão ofertadas 66 vagas para professor

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) comunica que estão abertas as inscrições do Concurso Público de provas e títulos para o cargo de professor do ensino superior. As inscrições serão realizadas até o dia 03 de dezembro de 2025.

O concurso oferece 66 vagas para docentes que irão integrar o quadro efetivo da Uern. As inscrições são realizadas exclusivamente pela internet, no site da Comperve/UFRN: https://comperve.ufrn.br/conteudo/concursos/uern2025/inscricao/instrucoes/. É obrigatório o preenchimento integral do Formulário de Inscrição, seguindo as instruções fornecidas no edital.

A taxa de inscrição custa R$ 250,00 e, após o preenchimento do formulário, o sistema gerará o boleto, cujo pagamento deve ser efetuado dentro do período estabelecido no cronograma, sendo crucial observar o horário de compensação bancária.

Conforme o edital, caso o número de candidatos com título de Doutor(a) seja insuficiente (inferior a 15 vezes o número de vagas), haverá reabertura das inscrições com flexibilização dos critérios de titulação. Nesses casos, a exigência será reduzida para título de Especialista com residência médica específica (para vagas de Medicina) e título de Mestre para as demais áreas.

A lista de áreas com os requisitos revisados será divulgada no site da Comperve no dia 19 de novembro de 2025.

Pedidos de isenção da taxa – Os candidatos ao concurso docente da Uern podem solicitar a isenção do pagamento da taxa de R$ 250,00 se atenderem às normas dos seguintes requisitos:

Inscritos no Cadastro Único (CadÚnico);

Doadores de medula óssea;

Doadores de sangue;

Doadoras regulares de leite materno;

Eleitores convocados e nomeados (serviços eleitorais).

As regras, documentos e prazos devem ser consultados no edital e na página de informações ao candidato: Comperve – concurso Uern 2025