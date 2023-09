UERN abre 100 vagas para auxílio financeiro a estudantes

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) abriu, nesta terça-feira (26), edital para o Programa de Apoio ao Estudante (PAE) do semestre 2023.2. O programa oferece 100 vagas para auxílio financeiro aos estudantes da instituição, no valor de R$ 300 mensais.

As vagas são distribuídas entre ampla concorrência, pessoas com deficiência e pretos, pardos e indígenas. As inscrições podem ser realizadas até o próximo 10 de outubro.

Os beneficiários receberão o auxílio nos meses de novembro e dezembro, com possibilidade de prorrogação. Em caso de não preenchimento total das vagas, haverá remanejamento entre categorias e campi.