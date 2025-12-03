UERN 60+ encerra segundo ano com mais de 500 idosos participantes

O programa UERN 60+, criado pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) para desenvolver ações focadas na pessoa idosa, está encerrando as atividades de 2025 com muito a comemorar. Desde 2024, quando começaram as primeiras turmas dos cursos de extensão, o programa já certificou 503 idosos, distribuídos em turmas nas cidades de Mossoró, Natal, Caicó e Pau dos Ferros.

Nesta semana, a universidade deu início à temporada de certificação das turmas do semestre 2025.2. O sucesso do programa tem atraído mais idosos aos cursos, e ampliado a quantidade de turmas. Em 2024, foram certificados 58 idosos, em Mossoró. Neste ano, o programa chegou aos municípios de Natal, Caicó e Pau dos Ferros, e fechará a etapa de certificação com 293 idosos participantes, durante todo o ano.