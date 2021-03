UEI’s recebem kits de alimentação para serem entregues aos alunos

Nesta quarta-feira (24), a Prefeitura Municipal de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Educação (SME), deu início ao processo de distribuição dos kit’s de alimentos para as Unidades de Educação Infantil (UEI’s) da cidade. As UEI’s localizadas na Zona Rural foram as primeiras contempladas pela iniciativa que atenderá estudantes da Rede Municipal de Ensino.

A ação visa substituir a alimentação oferecida nas escolas durantes as aulas presenciais, que foram suspensas há um ano devido a pandemia do novo coronavírus. Os kits foram elaborados a partir das orientações de nutricionistas acerca das necessidades nutricionais dos alunos. Ao todo, 6.076 estudante das UEI’s receberão kits nas Unidades de Educação Infantil.

Lúcia de Fátima, supervisora da merenda escolar da SME, explicou que o trabalho de entrega nas unidades começou pela Zona Rural de Mossoró e até dia o 30/03 irá ser concluído em 39 UEI’s, que receberão os kits em todas as zonas da cidade.

“Nós começamos pela Zona Rural, temos um calendário que se estende pelas zonas Sul, Leste e Norte. Primeira etapa é Zona Rural, amanhã já estamos na Zona Norte, na sexta-feira estamos na Zona Leste e em seguida Sul, concluindo a entrega de todos os kits emergenciais da merenda escolar. Temos gêneros perecíveis e não perecíveis. A agricultura familiar que se encarrega de entregar os perecíveis”, informou Lúcia de Fátima.

Os kits contêm gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, dentre os itens, batata-doce, macaxeira e polpa de frutas. A compra de produtos da Agricultura Familiar cumpre com os 30% exigidos por lei. Os alimentos foram produzidos pelos agricultores(a) de duas cooperativas: Cooperativa de Desenvolvimento Agroindustrial Potiguar (Coodap) e Cooperativa de Agricultores e Agricultoras de Mossoró e Região (COOAFAM).

A distribuição começa nesta quinta-feira (25), na UEI Alvorecer, localizada na comunidade rural da Barrinha, atendendo aos 99 alunos daquela região. Os pais ou familiares dos alunos terão que informar o CPF e assinar a lista de beneficiários no ato do recebimento do kit alimentação.