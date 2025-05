Ucrânia pede ajuda do Brasil para ‘convencer’ Putin a participar de conversa com Zelensky

A Ucrânia pediu ajuda ao Brasil para tentar convencer o presidente russo, Vladimir Putin, a participar de um encontro marcado com o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, previsto para esta quinta-feira (15), em Istambul, na Turquia.

Kiev quer que o governo brasileiro use sua “voz competente” para convencer Putin a ir.

O pedido foi feito nesta terça-feira (13) pelo chanceler ucraniano, Andrii Sybiha, ao ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, durante uma conversa por telefone.

“Reafirmei a prontidão do presidente Zelensky para se encontrar com Putin na Turquia e pedi ao Brasil que use sua voz competente em seu diálogo com a Rússia para que este encontro direto de mais alto nível aconteça”, disse Sybiha.

No fim de semana, a Rússia propôs um diálogo direto com a Ucrânia para encerrar a guerra entre os dois países, que já dura mais de três anos. Zelensky concordou com a ideia e a conversa foi marcada.

No entanto, nesta terça-feira, o Kremlin disse que ainda não confirma a presença de Putin e pode enviar representantes no lugar.

Zelensky respondeu dizendo que o encontro só faz sentido se Putin estiver presente e acusou o líder russo de estar “com medo”.

Brasil nas negociações

A ligação do chanceler ucraniano ocorre meses após Zelensky ter descartado contribuição brasileira nas mediações pelo fim da guerra na Ucrânia. (Leia mais abaixo)

O Itamaraty confirmou a conversa entre os chanceleres e disse que Vieira reiterou a defesa do governo brasileiro por uma negociação direta entre Rússia e Ucrânia, posição defendida desde o início do conflito, e mostrou satisfação com a proposta de Putin para retomar as tratativas.

O presidente Lula esteve em Moscou no início da semana, quando se reuniu com Putin. Segundo fontes do governo brasileiro, Lula pediu ao líder russo que declare um cessar-fogo estendido na Ucrânia.

Desde 2023, Lula vem propondo intermediar um diálogo de paz entre a Ucrânia e a Rússia, que estão em guerra desde que as forças de Moscou invadiram e começaram a bombardear o país vizinho, em 24 de fevereiro de 2022.

Mas a mediação do Brasil perdeu força após o presidente brasileiro travar embates públicos com Zelensky. Lula já disse que, se Zelensky fosse “esperto”, diria que a solução para a guerra com a Rússia é diplomática, e não militar.

O líder ucraniano, por sua vez, declarou que o brasileiro não é mais um “player” nas negociações entre Rússia e Ucrânia e que “o trem do Brasil já passou”.