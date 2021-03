UBS do Alto do Sumaré recebe novos médicos

Nesta quarta-feira (17), dois médicos passaram a integrar a equipe da UBS Vereador Lahyre Rosado, situada no bairro Alto do Sumaré. Profissionais atenderão em dois turnos diariamente, iniciativa faz parte do contrato acertado entre a Prefeitura de Mossoró e a empresa Sama.

A carência de médicos atinge outras unidades de saúde e zona rural do município. Allyson Bezerra, prefeito de Mossoró, está acompanhando pessoalmente a chegada dos profissionais às UBSs.

“Estamos investindo na atenção básica do nosso município porque queremos que o paciente que necessita de um atendimento direto e diário, não venha a sofrer uma piora do seu quadro clínico que o leve para a uma UPA ou a um hospital.” disse o gestor municipal.

Morgana Dantas, secretária municipal de saúde, confirma que não faltarão médicos para o atendimento à população do bairro. “Essa UBS do Sumaré tinha médico por um tempo, porém, não conseguia cumprir os horários de 40 horas semanais, de 8 horas dia e isso prejudicava muito as consultas. Contudo, hoje resolvemos o problema deixando a unidade com dois médicos, duas equipes trabalhando com a carga horária necessária durante toda a semana”.